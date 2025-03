22.03.2025 11:24 Polizei kontrolliert Innenstadt: Plötzlich bittet eine Frau um Hilfe

Am Freitag führte die Polizei in Magdeburg eine Kontrollaktion in der Innenstadt durch. Dabei wurden die Beamten von einer Hilfe suchenden Frau angesprochen.

Von Robert Lilge

Magdeburg - Am Freitag führten die Bundes- und Landespolizei in Magdeburg eine gemeinsame Kontrolle in der Innenstadt durch. Die Polizei hat am Freitag rund um den Hauptbahnhof in Magdeburg eine Kontrollaktion durchgeführt. (Symbolbild) © Peter Gercke/dpa-Zentralbild/dpa Im Fokus lag der Bereich rund um den Hauptbahnhof, wo eine Waffenverbotszone existiert. Insgesamt 63 Personen wurden dabei kontrolliert, teilte die Polizeiinspektion Magdeburg mit. Unter anderem seien bei der Aktion ein Messer und mehrere Drogen entdeckt worden. Währenddessen wurden die Beamten zu einem außerplanmäßigen Einsatz gerufen. Magdeburg Crime Keine Auskunft über Magdeburg-Anschlag gegeben? Jetzt entscheidet das Gericht Eine Verkäuferin eines in der Nähe befindlichen Marktes habe die Einsatzkräfte angesprochen, hieß es. Sie habe einen Ladendieb beobachtet und ihn verfolgt, weshalb sie bei seiner Flucht Unterstützung von der Polizei benötigte. Der 32-jährige Langfinger konnte geschnappt werden und trat den Polizisten gegenüber aggressiv auf. Auch einen Platzverweis wollte der Mann nicht akzeptieren. Beim Herantreten an den Dieb stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Aufgrund seines Verhaltens wurde er vorübergehend in Polizeigewahrsam gebracht, in welchem er die Nacht verbrachte. Gegen ihn wird nun ermittelt.

