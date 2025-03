19.03.2025 15:43 Schnelle Reaktion der Polizei: Zwei Männer kurz nach Einbruch geschnappt

Am Mittwoch wurden in den frühen Morgenstunden zwei Einbrecher in Magdeburg-Buckau gefasst. Sie hatten es auf einen Supermarkt abgesehen.

Von Robert Lilge

Magdeburg - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde in einem Supermarkt im Magdeburger Stadtteil Buckau eingebrochen. Die Polizei reagierte schnell. Durch schnelles Handeln der Polizei konnten zwei Einbrecher gefasst werden. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa Gegen 1 Uhr habe ein Zeuge den Einbruch beobachtet und den Notruf verständigt, teilte das Polizeirevier Magdeburg mit. Zusammen mit der Bundespolizeiinspektion wurde eine sofortige Fahndung eingeleitet, hieß es. Dabei konnten die Beamten zwei Personen im Alter von 40 und 43 Jahren in direkter Nähe aufgreifen. Bei einer Kontrolle entdeckten sie Einbruchswerkzeug. Magdeburg Crime Keine Auskunft über Magdeburg-Anschlag gegeben? Jetzt entscheidet das Gericht Ersten Erkenntnissen zufolge sollen die Männer den Supermarkt ohne Diebesgut verlassen haben und anschließend geflüchtet sein. Am Tatort wurden zudem Spuren gesichert und die Identität der beiden Verdächtigen festgestellt. Das Einbruchswerkzeug wurde daraufhin sichergestellt. Beide Männer müssen demnächst mit einem eingeleiteten Strafverfahren rechnen.

