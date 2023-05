27.05.2023 13:06 Mann mit zerschlagener Flasche angegriffen und verletzt: Polizei sucht Zeugen

In Magdeburg kam es am Samstagmorgen in einem Club zu einem Streit zwischen zwei Männern. Einer von ihnen griff den anderen mit einer zerschlagenen Flasche an.

Von Robert Lilge

Magdeburg - Am frühen Samstagmorgen kam es in einem Magdeburger Club zu einem Angriff auf einen Mann, der sich verletzte. Am Samstagmorgen wurde in Magdeburg ein Mann mit einer zerschlagenen Flasche verletzt. (Symbolbild) © 123RF/angelarohde Gegen 3 Uhr soll die Tat stattgefunden haben, teilte das Polizeirevier Magdeburg mit. Im "Prinzzclub" in der Halberstädter Straße gerieten dabei zwei Männer aneinander. Was der Auslöser des Streits war, konnte noch nicht genannt werden. Der Angreifer habe eine Flasche zerschlagen und damit einen 33 Jahre alten Mann angegriffen. Das Opfer erlitt dabei Schnittverletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Erste Zeugen, die den Vorfall beobachteten, verließen direkt den Tatort. Jetzt bittet die Polizei um Hinweise nach dem Täter. Magdeburg Crime "Ich will aber weitermachen": Dreister Glasscheiben-Vandale geht Polizei erneut ins Netz So wird der gesuchte Mann beschrieben: circa 20 bis 30 Jahre alt



circa 185 Zentimeter groß



dunkelhäutig, vermutlich Schwarzafrikaner

sportliche, kräftige Statur



schwarzes T-Shirt mit weißer Schrift

Die Polizei bittet Zeugen sich unter Telefon 0391/5463292 beim Polizeirevier Magdeburg zu melden.

Titelfoto: 123RF/angelarohde