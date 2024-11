Mann räumt Kiosk leer - mit ungewöhnlicher Masche und Tatwaffe

Magdeburg - Am Donnerstagnachmittag überfiel ein Unbekannter einen Kiosk im Magdeburger Zentrum. Sowohl seine Betrugsmasche als auch die Tatwaffe waren sehr ungewöhnlich.

Die Polizei sucht nach einem Gauner, der in Magdeburg einen Kiosk ausgeraubt hat. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa

Gegen 16.20 Uhr betrat ein bislang unbekannter Mann einen Kiosk in der Olvenstedter Straße in Stadtfeld Ost. Er gab gegenüber dem Mitarbeiter an, ein Paket abholen zu wollen.

Der Angestellte konnte kein Päckchen im Lager finden. Der "Kunde" wollte dann mehrere Gegenstände kaufen - statt seines Geldbeutels zückte er einen langen Schraubendreher und bedrohte den Angestellten damit.



Wie das Polizeirevier Magdeburg mitteilte, räumte der Gauner daraufhin die Kasse leer und rannte mit Bargeld im Wert von ca. 1000 Euro und mehreren Zigarettenschachteln davon.

Die Einsatzkräfte fahndeten bereits nach dem Dieb, konnten ihn aber bislang nicht finden. Sie bitten nun die Öffentlichkeit um Mithilfe und veröffentlichten folgende Personenbeschreibung des Täters: