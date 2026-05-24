Mann treibt in der Elbe: Als Polizisten ihn konfrontieren, wird er aggressiv

Magdeburg - Am späten Samstagabend trieb ein Mann in der Magdeburger Elbe. Als die Einsatzkräfte ihn aufsuchten, eskalierte die Situation beinahe. Eine Person wurde verletzt.

Die Polizei rückte aus, weil ein Mann in der Magdeburger Elbe trieb. (Symbolfoto) © Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa

Gegen 20.15 Uhr wurde gemeldet, dass auf Höhe der Strombrücke ein Mann in der Elbe treiben würde.

Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr rückten sofort aus, um den Betroffenen aus der misslichen Lage zu befreien. Sie konnten den 28-Jährigen schließlich am Kleinen Werder ausfindig machen.

Der Mann war zuvor selbstständig an Land gegangen und saß, nur in einer Badehose bekleidet, am Ufer.

Wie das Polizeirevier Magdeburg mitteilte, befand sich der 28-Jährige in einer psychischen Ausnahmesituation.

Gegenüber den Polizeibeamten wurde er aggressiv und weigerte sich, die Kontrollmaßnahmen zu befolgen. Er setzte sich körperlich zur Wehr und verletzte einen Beamten an der Hand.

Bislang ist unklar, warum und wo genau der Magdeburger ins Wasser gegangen war.