Pärchen reißt vor Polizeikontrolle aus, weil es etwas Verdächtiges in der Tasche hat

Magdeburg - Eine Polizeistreife wollte in der Magdeburger Innenstadt ein Auto kontrollieren - was folgte, war eine wilde Verfolgungsjagd.

Die Magdeburger Polizei wollte einen Kleinwagen kontrollieren, der dann Reißaus nahm. (Symbolbild) © picture alliance / dpa

Am frühen Mittwochmorgen um kurz nach 2 Uhr wollte die Streife einen Kleinwagen kontrollieren, der die Straße Am Krökentor in der Magdeburger Altstadt entlangfuhr.

Zwar hielt das Auto kurz an, beschleunigte dann aber jedoch und rauschte davon. Wie das Polizeirevier Magdeburg mitteilte, folgte daraufhin eine kilometerlange Verfolgungsjagd.

Am Breiten Weg konnte der verdächtige Wagen aufgefunden werden: Er parkte am Straßenrand und davor standen ein Mann und eine Frau, die sofort einer Kontrolle unterzogen wurden.

Der Mann hatte keinen Führerschein, die Frau hatte ein Tütchen Kokain in ihrer Tasche. Zwar sei noch nicht klar, ob einer der beiden der Fahrer des Wagens war, die Spuren wurden aber gesichert. Dafür musste der Wagen von einem Abschleppdienst aufgebrochen werden.