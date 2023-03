Pizzabote mit Messer bedroht: Polizei sucht Zeugen des Überfalls

Magdeburg - Ein Pizzabote wurde in Magdeburg von einem Mann mit einem Messer bedroht.

Die Polizei Magdeburg sucht einen Mann, der einen Pizzaboten mit einem Messer bedroht hat. (Symbolbild) © 123rf/foottoo

Wie das Polizeirevier Magdeburg mitteilte, habe der Bote am gestrigen Mittwochnachmittag gegen 16.30 Uhr in der Treseburger Straße eine Pizza ausgeliefert. Als er anschließend an sein Auto zurückgekommen war, bedrohte ihn ein bisher Unbekannter mit einem Messer.

Der Angreifer forderte die Herausgabe von Bargeld. Doch der Pizzabote gab an, überhaupt kein Geld bei sich zu haben. Anschließend forderte der Täter die Herausgabe der Autoschlüssel.

Auch dies verweigerte der Lieferant und verständigte sofort die Polizei. Der Angreifer flüchtete daraufhin in Richtung Spitzbreite.

So hat der Pizzabote den Täter beschrieben: