Politesse mit Auto gegen Zaun gedrückt: Fahndung nach Fahrer gestartet

Magdeburg - Am vergangenen Donnerstag spielte sich in Magdeburg eine unglaubliche Szene ab, bei der eine Politesse verletzt wurde. Die Polizei fahndet nach einem Mann.

Eine Mitarbeiterin des Ordnungsamtes in Magdeburg wurde durch einen uneinsichtigen Autofahrer verletzt. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa

Als zwei Mitarbeiterinnen des Ordnungsamtes am Morgen gegen 8.30 Uhr in der Nicolaistraße ein Auto im absoluten Halteverbot entdeckten, forderten sie einen Abschleppdienst an.

Während dieser kurz darauf eintraf und dessen Mitarbeiter den Wagen am Hebegeschirr befestigen wollte, kreuzte der Fahrer des falsch geparkten Autos auf.

Er zeigte sich uneinsichtig und stieg nach einer kurzen Diskussion in seinen Wagen.

Dieser habe anschließend den Motor gestartet und soll immer wieder vor- und zurückgefahren sein, bis sich das Hebegeschirr gelöst hatte, teilte das Polizeirevier Magdeburg mit.

Daraufhin flüchtete er über den Gehweg und drückte mit seinem Auto eine der beiden Politessen gegen einen Zaun. Sie wurde dabei leicht verletzt. Auch der Laster des Abschleppdienstes wurde bei dem Manöver beschädigt.