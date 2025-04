28.04.2025 16:49 Polizei in Magdeburg ratlos: Gab es eine Gruppenschlägerei mit verletztem Mann?

Die Polizei in Magdeburg steht vor einem Rätsel. Es soll am Sonntag in der Stadt eine Gruppenschlägerei gegeben haben. Jedoch war niemand anzutreffen.

Von Robert Lilge

Magdeburg - In der Nacht von Samstag auf Sonntag soll es in Magdeburg zu einer Gruppenschlägerei mit einem möglichen Verletzten gekommen sein. Doch niemand hat etwas gesehen. In Magdeburg soll es am frühen Sonntagmorgen eine Gruppenschlägerei gegeben haben. Doch die Polizei konnte nichts feststellen. (Symbolbild) © Bildmontage: Carsten Rehder/dpa, 123rf/danielt1994 Der Vorfall soll sich gegen 2.30 Uhr ereignet haben, teilte ein Sprecher des Polizeireviers Magdeburg gegenüber TAG24 mit. Ein Anrufer habe das Geschehen über den Notruf geschildert. Es sollte sich bei der Schlägerei um zehn bis 15 Personen "mit arabischem Erscheinungsbild" gehandelt haben. Der Streit sei angeblich vor einer Eventlocation im Hohepfortewall eskaliert. Magdeburg Crime Polizeieinsatz in Neue Neustadt: Mann richtet Waffe auf Passanten Kurz darauf trafen mehrere Beamte am gemeldeten Ort ein. Doch niemand wurde angetroffen - weder Zeugen noch eine größere Personengruppe. Gegen 4.15 Uhr ereilte die Beamten ein nächster Notruf, der sie fragend zurückließ. Ein Sicherheitsmitarbeiter sei später von einem Mann mit einer Schnitt- oder Stichwunde in der Brust angesprochen worden. Als dieser sofort die Rettungsleitstelle informierte, entfernte sich der mutmaßlich Verletzte. Notrufe werfen Fragen auf: Wer kann bei Aufklärung helfen? So wird der Mann mit der Schnitt- oder Stichwunde beschrieben: circa 1,85 Meter groß



blonde Haare



trug einen Jogginganzug

Gibt es Zeugen, die etwas beobachtet haben und den Ermittlern bei der Aufklärung helfen können? Sie werden gebeten, sich mit dem Stichwort "Auseinandersetzung Hohepfortewall" unter Telefon 0391/5463295 bei dem Polizeirevier Magdeburg zu melden.

