Polizei schnappt Schwarzfahrer im IC - und findet noch was in seiner Unterhose!

Magdeburg - In der Nacht auf Donnerstag hielt die Bundespolizei ein Trio Schwarzfahrer auf, die zudem einen Diebstahl begangen haben sollten.

Am Magdeburger Hauptbahnhof wurden drei Männer ohne gültiges Ticket aus einem IC gezogen. (Symbolbild) © Thomas Banneyer/dpa

Gegen 1.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte darüber informiert, dass sich in dem IC zwischen Berlin und Magdeburg offenbar drei Passagiere ohne gültigen Fahrschein aufhalten würden.

Am Magdeburger Hauptbahnhof zogen die Polizisten die jungen Männer aus dem Zug. Tatsächlich konnten sie nur ein Deutschlandticket vorzeigen, was ja nicht für den Gebrauch in Intercity-Bahnen gedacht ist.

Wie die Bundespolizei mitteilte, sollen die Fahrgäste im Alter von 18, 20 und 25 Jahren aus Algerien und Marokko das Handy eines weiteren Passagiers geklaut haben.

Als sie auf dem Revier schließlich durchsucht wurden, konnten die Einsatzkräfte das Diebesgut tatsächlich auffinden - in der Unterhose einer der Langfinger!