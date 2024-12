Polizisten kontrollieren E-Scooter-Fahrer - Und gehen prompt mit ihm nach Hause

Magdeburg - Am frühen Montagmorgen kontrollierten Polizisten einen E-Scooter-Fahrer im Magdeburger Zentrum. Kurz darauf fanden sie sich in seiner Wohnung wieder.

Die Magdeburger Polizei kontrollierte in der Nacht einen E-Scooter-Fahrer. (Symbolbild) © Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Gegen 1 Uhr hielt eine Polizeistreife den 28-Jährigen in der Sternstraße an, da er augenscheinlich angetrunken auf seinem Roller in der Altstadt unterwegs war.

Die Polizisten durchsuchten den Fahrer nach einem Ausweis und fanden schließlich einen geklauten Perso, der nach einem Diebstahl aus einem Auto zur Fahndung ausgeschrieben war.

Prompt entschieden sich die Einsatzkräfte, auch die Wohnung des E-Scooter-Fahrers zu durchsuchen, teilte das Polizeirevier Magdeburg mit.

Dabei fanden sie neben weiteren gestohlenen Gegenständen auch mehrere Schreckschuss- und Luftdruckwaffen sowie Drogen.