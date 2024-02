01.02.2024 12:01 Raub in Magdeburg: Juwelier von vier Männern überfallen

In Magdeburg kam es am Dienstag zu einem Raub eines Juweliergeschäfts. Die Täter erbeuteten Schmuck und Bargeld in sechsstelliger Höhe.

Von Robert Lilge

Magdeburg - Am Dienstagabend wurde in Magdeburg ein Juweliergeschäft von mehreren Männern ausgeraubt. Die Polizei sucht nach Zeugen. Vier unbekannte Männer haben am Dienstagabend einen Juwelier am Bärplatz überfallen und konnten flüchten. (Symbolbild) © 123RF/majestix77 Die vier Unbekannten haben nach Angaben des Polizeireviers Magdeburg das Geschäft am Bärplatz kurz vor Ladenschluss betreten. Dabei griffen sie die Verkäuferinnen gewalttätig an und schüchterten sie ein. Zeitgleich wurde sämtlicher Schmuck aus dem Verkaufsraum und Bargeld aus der Kasse gestohlen. Magdeburg Crime Volvo brennt lichterloh: War es Brandstiftung? Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Ihre Beute wird auf einen sechsstelligen Betrag geschätzt. Alarmierte Polizisten suchten sofort im direkten Umfeld nach den Tätern. Auch ein Polizeihubschrauber kam zum Einsatz, konnte die Flüchtigen aber nicht mehr auffinden. Eine Spurensicherung wurde am Tatort durchgeführt, die bei weiteren Ermittlungen Erkenntnisse zu den Tätern bringen soll. So werden die Täter beschrieben Trotzdem bittet die Polizei um Zeugenhinweise zu den vier Tätern. Sie werden wie folgt beschrieben: 3x männlich mit dunkler Bekleidung, maskiert



1x männlich mit dunkler Oberbekleidung, blauen Jeans, weißen Schuhen, maskiert

Hinweise zum Tathergang und zu den Tätern nimmt die Polizei unter Tel. 0391/5463295 entgegen.

