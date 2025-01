Schon wieder Dienstwaffe verschlampt? Polizei Magdeburg im Visier

Magdeburg - Munition falsch gelagert, unzählige Waffen verpfuscht: Das Drama um verschwundene Dienstwaffen bei der Polizei in Sachsen-Anhalt reißt noch immer nicht ab. Nun kommt scheinbar ein neuer Vorfall ans Licht.

Die PI selbst erstattete Anzeige wegen Unterschlagens, nach der Waffe werde bereits gesucht. In einer Ausschusssitzung am 6. Februar soll der Vorfall dann aufgearbeitet werden, heißt es weiter.

Eine sogenannte Glock 46 - eine Spezialanfertigung - sei nach einem Umzug der Polizeiinspektion Magdeburg nun nicht mehr auffindbar, heißt es in einem Schreiben des Innenministeriums.

An einer Polizeischule in Aschersleben seien zudem knapp 90 Waffen nicht auffindbar, auch soll an der Fachhochschule die Munition falsch gelagert worden sein.