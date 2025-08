05.08.2025 16:05 Streit unter Männern steigert sich immer weiter, bis einer eine Waffe zieht

Am Montag sind zwei Männer auf offener Straße in Magdeburg in Streit geraten. Nachdem einer von ihnen eine mögliche Waffe gezogen hatte, rannte er weg.

Von Robert Lilge

Magdeburg - Die Polizei in Magdeburg fahndet derzeit nach einem Mann, der nach einer körperlichen Auseinandersetzung geflüchtet ist. Alles in Kürze Streit zwischen Männern in Magdeburg eskaliert

Ein Mann zieht eine Waffe und flieht

Polizei fahndet nach dem Flüchtigen

Täterbeschreibung veröffentlicht

Am Montagnachmittag sind in der Leipziger Straße zwei Männer aneinandergeraten. Nach zunächst verbalen Attacken wurde es handgreiflich, teilte das Polizeirevier Magdeburg mit. Ein gegenseitiges Schubsen habe sich in der Aggressivität immer weiter gesteigert. Sogar so weit, bis einer von ihnen einen waffenähnlichen Gegenstand gezückt haben soll. Im Anschluss sei der Angreifer in Richtung Brenneckestraße geflüchtet. Hinzugerufene Einsatzkräfte konnten vor Ort nur noch das 28-jährige Opfer auffinden. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Flüchtigen brachte keinen Erfolg. Polizei veröffentlicht Täterbeschreibung So soll der geflüchtete Angreifer ausgesehen haben:

blond- bis braunfarbiges Haar

blond- bis orangefarbener Dreitagebart

schwarz-weiß-graue Jacke

schwarzes Basecap

schwarze Hose und schwarze Schuhe Noch vor Ort wurden Spuren gesichert, hieß es. Zudem wurden weitere Ermittlungen eingeleitet. Hinweise von Zeugen nimmt das Polizeirevier Magdeburg unter Tel. 0391/5463295 oder online über das E-Revier entgegen.

