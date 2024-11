01.11.2024 14:02 Streit unter Nachbarn: Polizei muss Waffe sicherstellen

Am Donnerstag gab ein Mann mehrere Schüsse aus einer Waffe in seiner Wohnung in Magdeburg ab. Anwohner informierten die Polizei, welche jetzt ermittelt.

Von Robert Lilge

Magdeburg - Weil sich ein Nachbar in Magdeburg wegen Lärms belästigt fühlte, griff er zu einer Waffe. Wenig später musste er diese der Polizei aushändigen. Im Stadtteil Salbke sei am gestrigen Donnerstag mehrfach der Schuss aus einer Waffe gefallen, teilten Anwohner den Einsatzkräften des Polizeireviers Magdeburg mit. Ein 43-jähriger Mann habe damit aus seinem Wohnungsfenster geschossen, hieß es von den erschrockenen Bürgern. Wie die angerückten Polizisten wenig später feststellten, war der Mann von Hundegebell genervt. In seiner Wohnung wurde eine Schreckschusswaffe sowie die dazugehörige Knallmunition entdeckt. Die Waffe wurde von den Einsatzkräften direkt sichergestellt. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Zudem wurde die Waffenbehörde über den Vorfall informiert, um die Erteilung eines Waffenverbots gegen den 43-Jährigen prüfen zu lassen.

