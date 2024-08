Taschendieb in Magdeburg geschnappt - Rekordzahl an Haftbefehlen!

Magdeburg - Am Mittwochnachmittag wurde ein dreister Langfinger in Magdeburg geschnappt. Bei seiner Personenkontrolle staunten die Polizisten nicht schlecht.

Die Polizei nahm in Magdeburg einen Mann fest, der neun Haftbefehle gegen sich vorliegen hatte. (Symbolbild) © Jens Kalaene/dpa

Gegen 15.20 Uhr war ein 73-Jähriger in einem Geschäft in der Magdeburger Altstadt einkaufen. Dabei hatte er seinen Beutel inklusive Geldbörse an den Einkaufswagen gehangen.

Ein 57 Jahre alter Dieb nutzte die Gelegenheit, um das Portemonnaie zu klauen, teilte das Polizeirevier Magdeburg mit.

Zwei Sicherheitsmitarbeiter des Ladens bemerkten den Diebstahl aber und hielten den Mann bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Dabei wehrte sich der Langfinger vehement mit Schlägen und Tritten, konnte sich aber nicht losreißen. Verletzt wurde niemand.

Die Polizeibeamten überprüften den 57-Jährigen schließlich und fanden heraus, dass gegen ihn sage und schreibe neun offene Haftbefehle ausstanden!