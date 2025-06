13.06.2025 17:26 Tram-Fahrerin konfrontiert Störenfriede, dann eskaliert die Situation

Am späten Donnerstagabend benahmen sich zwei Männer in einer Magdeburger Bahn ordentlich daneben und legten sich sogar mit der Fahrerin an.

Von Lena Schubert

Magdeburg - Dreiste Fahrgäste! Am späten Donnerstagabend benahmen sich zwei Männer in einer Magdeburger Bahn ordentlich daneben und legten sich sogar mit der Fahrerin an. Alles in Kürze Zwei Männer störten in Magdeburger Tram

Fahrerin konfrontierte Störenfriede

Situation eskalierte, Tür zerschlagen

Fahrt in Buckau unterbrochen

Täter gefasst, Ermittlungen eingeleitet Mehr anzeigen In einer Tram hatten sich am Abend zwei Männer daneben benommen und die Bahn beschädigt. (Symbolbild) © MVB/Peter Gercke Gegen 20.45 Uhr hielten sich die beiden in der Linie 9 der Magdeburger Verkehrsbetriebe auf, brüllten lautstark herum und schlugen wieder und wieder gegen eine Plexiglasscheibe. Die Tram-Fahrerin konfrontierte die Störenfriede und forderte sie auf, ihr Verhalten zu unterlassen. Daraufhin wurde sie auf das Übelste beleidigt. Doch damit nicht genug: Wie das Polizeirevier Magdeburg mitteilte, folgte ihr einer der Männer und zerschlug die Tür zur Fahrerkabine, in der sie inzwischen wieder saß. Magdeburg Crime Betrunkener sorgt für Chaos in Regionalexpress: 218 Minuten Verspätung Die Fahrt wurde wegen der Vorkommnisse dann in der Schönebecker Straße im Stadtteil Buckau unterbrochen. Auch das passte dem Fahrgast nicht: Er stieg aus und schlug auch noch auf die Frontscheibe ein, sodass der Scheibenwischer beschädigt wurde. Der Vandale und sein Begleiter nahmen Reißaus. Die Polizei konnte die beiden aber zeitnah schnappen und identifizieren. Ein Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Titelfoto: MVB/Peter Gercke