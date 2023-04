12.04.2023 15:00 Versuchter Einbruch in Magdeburg: Ladeninhaberin erstaunt, was sie vor dem Geschäft findet

Am Dienstagmorgen versuchten Räuber in ein Geschäft in Magdeburg einzubrechen. Sie hinterließen eine merkwürdige Substanz.

Von Lena Schubert

Am Dienstagmorgen versuchten Räuber in ein Geschäft in Magdeburg einzubrechen. Sie hinterließen eine merkwürdige Substanz. Die Polizei ermittelt, nachdem unbekannte Täter in Magdeburg in ein Geschäft einbrechen wollten. (Symbolbild) © 123RF/udo72 Zum Geschäftsbeginn entdeckte die Inhaberin eines Lokals in der Lüneburger Straße, dass unbekannte Täter in der Nacht in das Gebäude eindringen wollten. Dies gelang den Gaunern glücklicherweise nicht. Die Frau bemerkte schließlich eine merkwürdige, übel riechende Substanz, die vor ihrem Laden verkippt worden war, das teilte das Polizeirevier Magdeburg mit. Zur genaueren Untersuchung des Tatortes wurde die Feuerwehr hinzugezogen. Schließlich konnte die Chemikalie als Buttersäure identifiziert werden. Inwiefern die Säure beim versuchten Einbruch zum Einsatz kam, oder weshalb sie vor dem Geschäft verschüttet wurde, ist derzeit unklar. Die Polizei hat Spuren zur weiteren Untersuchung gesichert. Weitere Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen der Tat, dauern an.

