Bei Magdeburg-Anschlag: Viele Ärzte waren zufällig vor Ort

Mehr sprach von "zahlreichen glücklichen Umständen" in einer schwierigen Situation, so seien etwa Ärzte wegen der Anreise zu einer Feier in der Nähe gewesen.

Es seien an dem Abend mindestens 74 Ärzte an der Einsatzstelle gewesen, sagte der Leiter des Amtes für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz der Landeshauptstadt Magdeburg , Frank Mehr, vor dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss im Landtag.

121 Patientinnen und Patienten seien in Kliniken transportiert worden. Wie viele Menschen sich privat in Krankenhäuser begeben hätten, wisse man nicht.

Am Abend des Anschlags mussten sich Rettungs- und Sicherheitskräfte trotz der Informationsflut irgendwie vernetzen. © Heiko Rebsch/dpa

Mehr betonte, dass man nicht nur bei den Rettungskräften, sondern auch bei den vielen Ersthelfern die psychosoziale Unterstützung in den Blick nehmen müsse.

Viele Personen seien bis heute aber nicht bekannt. Man habe im Nachgang versucht, diese Menschen über verschiedene Wege zu erreichen, so Mehr.

Der Amtsleiter kritisierte zudem die fehlende digitale Vernetzung zwischen den Krankenhäusern und der Rettungsleitstelle.

Klinikvertreter hätten teilweise versucht, über die 112 die Leitstelle zu erreichen, um etwa Bettenkapazitäten zu melden, sagte Mehr.

"Es hätte uns erheblich geholfen, wenn wir digital vernetzt gewesen wären."

Die Einsatzkräfte hatten an dem Abend zudem mit Falschmeldungen wie vermeintlichen Schüssen an anderen Orten in der Stadt, mit einer großen Anzahl an Presseanfragen sowie mit einer "Notrufflut" in der Leitstelle zu kämpfen, wie mehrere Vertreter im Ausschuss berichteten.