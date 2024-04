Magdeburgerin zerschlitzt mehrere Autoreifen

Magdeburg - Am Mittwochnachmittag zerstach eine Frau (32) in Magdeburg Dutzende Autoreifen. Dank aufmerksamer Zeugen konnte sie überführt werden.

Eine Frau (32) hat in Magdeburg Autoreifen mit einem Taschenmesser zerschlitzt. (Symbolbild) © Georg Wendt/dpa

Ein Augenzeuge beobachtete gegen 17.45 Uhr, wie sich eine Unbekannte an mehreren Autos, die am Gneisenauring in Neu Olvenstedt geparkt waren, zu schaffen machte.

Mit einem Taschenmesser soll die Frau auf die Reifen der Autos eingestochen und sie zerschlitzt haben.

Der Zeuge meldete den Vorfall umgehend bei der Polizei und konnte zudem eine genaue Personenbeschreibung der Täterin abgeben, teilte das Polizeirevier Magdeburg mit.

Somit konnte die 32-jährige Magdeburgerin wenig später vor Ort überführt werden. Insgesamt hatte sie sieben verschiedene Autos beschädigt.

Die genauen Hintergründe dieser Taten sind derzeit unbekannt, es soll sich aber nicht um ein politisches Motiv gehandelt haben wie zuletzt bei den Klimaschutzaktivisten "Tyre Extinguishers".