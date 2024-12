Zehn Tage nach Anschlag in Magdeburg: Sorge wegen Gewalt gegen Migranten!

Nach dem Anschlag wurden von der Polizei vier tätliche Angriffe auf Menschen mit Migrationshintergrund registriert. © Heiko Rebsch/dpa

Politik, Kirchen und Verbände sind deshalb in Sorge.

"Migrantinnen und Migranten in unserer Mitte haben seit dem Anschlag in Magdeburg Angst, angegriffen zu werden und trauen sich in diesen Tagen nicht aus dem Haus", sagte der Landesbischof der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland, Friedrich Kramer (60). "Dieser neuen Gewalt müssen wir entgegentreten."

Das Landesnetzwerk der Migrantenorganisationen in Sachsen-Anhalt (Lamsa) rät in einer Mitteilung "Menschen mit Migrationsgeschichte dringend davon ab, sich alleine und in den Abendstunden durch die Stadt zu bewegen".

Es gebe zahlreiche Berichte über rassistische Aggressionen im Nachgang des Anschlags auf den Weihnachtsmarkt.