Zollbeamte überprüfen Baustellen - vier Fluchtversuche in Magdeburg!

Magdeburg - Beamte des Zolls haben bei einer Schwerpunktprüfung Baustellen in ganz Sachsen-Anhalt unter die Lupe genommen.

Mitarbeiter des Zolls führten am Dienstag eine bundesweite Schwerpunkt-Kontrolle auf Baustellen aus, unter anderem auch in Sachsen-Anhalt. © Müller Thomas/dpa

Insgesamt seien 309 Personen zu ihren Arbeitsverhältnissen befragt worden, teilte ein Sprecher des Hauptzollamts Magdeburg am späten Dienstagnachmittag mit.

In mindestens sechs Fällen seien direkt Ermittlungsverfahren eingeleitet worden wegen illegalen Aufenthalts, es hätten die erforderlichen Aufenthaltstitel gefehlt.

Auf einer Baustelle in Magdeburg hätten vier Arbeitnehmer flüchten wollen. Insgesamt seien in 57 Fällen weitere Ermittlungen erforderlich, hieß es weiter.

André Schneevoigt vom Hauptzollamt Magdeburg hatte am Dienstagmorgen auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur erklärt, es würden unter anderem Lohnzahlungen und die Abführung von Beiträgen geprüft sowie der Aufenthaltsstatus der Handwerker. In Sachsen-Anhalt waren demnach am Morgen mehr als 100 Zöllnerinnen und Zöllner im Einsatz.

Es handle sich um eine bundesweite Maßnahme, sagte Schneevoigt. "Wir haben uns im Vorfeld Bauprojekte rausgesucht, die wir jetzt prüfen." Vor Ort werde zunächst erfasst, von welchen Firmen die einzelnen Handwerker beauftragt wurden. "Dann geht es weiter."