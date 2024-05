04.05.2024 12:14 Zubehör abgeschraubt: Diebe machen sich an Neuwagen zu schaffen

In Magdeburg haben am Freitag mehrere Diebe sich an einem Neuwagen zu schaffen gemacht. Sie hatten es auf Zubehörteile abgesehen.

Von Robert Lilge

Magdeburg - Am Freitag haben bisher unbekannte Täter an einem Neuwagen eines Autohauses in Magdeburg geschraubt und für Schaden gesorgt. Die Diebe suchten sich ein Autohaus im Großen Silberbergweg aus. (Symbolbild) © 123RF/welcomia Wie das Polizeirevier Magdeburg mitteilte, hatten sich die Diebe dabei ein Autohaus im Großen Silberbergweg ausgesucht. Auf dem frei zugänglichen Autohausgelände suchten sie sich einen Wagen aus und machten sich daran zu schaffen. Mehrere Fahrzeugzubehörteile wurden von ihnen abmontiert und mitgenommen. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der entstandene Schaden im mittleren vierstelligen Bereich liegen. Die Beamten konnten Spuren sichern und werden diese für weitere Ermittlungen verwenden. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Magdeburg unter Telefon 0391/5463295 melden.

