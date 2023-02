26.02.2023 16:20 Er hat Straßenbahn-Fahrgäste bedroht: Polizei sucht Mann mit Messer und Pistole

In Magdeburg hat am Samstag ein bisher Unbekannter zwei Fahrgäste in einer Straßenbahn bedroht. Er zückte ein Messer und zeigte ihnen eine Pistole.

Von Robert Lilge

Magdeburg - In Magdeburg hat am Samstag ein bisher Unbekannter zwei Fahrgäste in einer Straßenbahn bedroht. Er zückte ein Messer und zeigte ihnen eine Pistole. Die Polizei in Magdeburg sucht einen Mann, der zwei Personen in einer Straßenbahn mit einer Waffe bedroht hat. (Symbolbild) © Daniel Vogl/dpa In der Straßenbahnlinie 10 nach Sudenburg wurden zwei Personen im Alter von 34 und 31 Jahren in Höhe des Breiten Weges von einem bisher Unbekannten mit einem Messer bedroht. Mit der anderen Hand hob er dabei seine Oberbekleidung hoch, sodass man eine Waffe darunter erkennen konnte, welche sich am Hosenbund befand. An der Haltestelle Hasselbachplatz forderte er die beiden Fahrgäste auf, die Bahn zu verlassen. Magdeburg Autofahrer, aufgepasst! Hier wird vom 30. Januar bis 3. Februar in Magdeburg geblitzt Wie das Polizeirevier Magdeburg mitteilte, ist die Situation ohne weitere Eskalation zu Ende gegangen. Jetzt wird nach dem Täter gefahndet. Die gesuchte Person wird folgendermaßen beschrieben: männlich,



etwa 25 Jahre alt



circa 180 cm groß



europäischer Phänotyp mit deutscher Mundart



Glatze



schwarze Bomberjacke mit orangem Innenfutter



blaue Jeans Wer die Tat beobachtet hat oder Hinweise zum Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden - entweder unter der Telefonnummer 0391/5463295 oder über das Online Meldeportal "E-Revier".

