Ausgebrannte Yacht liegt auf Magdeburger Elbe - und die Besitzer sind weg

Was war geschehen? Am frühen Morgen des 17. Juli hätten die beiden Besitzer des Boots, das sich am Tag zuvor am Werder festgefahren hatte, einen Knall gehört, woraufhin das Boot Feuer fing.

Die Dänen kamen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus, wurden aber wenig später wieder entlassen. Ein Großaufgebot der Feuerwehr kämpfte gegen die Flammen.

Um die Bergung des Boots gibt es allerdings keine Eile. Es ist nahe dem Ufer angetaut und behindert den ohnehin überschaubaren Schiffsverkehr unter der Zoll- und Königin-Editha-Brücke nicht. Also wird die Motoryacht wohl noch eine Weile dort bleiben.