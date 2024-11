16.11.2024 10:32 Zeugen melden Feuer: Brand in Mehrfamilienhaus

Am Samstag kam es in der Badeteichstraße in Magdeburg zu einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus. Die Polizei sucht Zeugen, die etwas beobachtet haben könnten.

Von Robert Lilge

Magdeburg - Am heutigen frühen Samstagmorgen musste die Feuerwehr Magdeburg in die Badeteichstraße ausrücken. Die Feuerwehr musste am frühen Samstagmorgen in die Badeteichstraße ausrücken. (Symbolbild) © Niklas Treppner/dpa Grund dafür war ein brennendes Mehrfamilienhaus. Das Feuer wurde gegen 3.45 Uhr von Zeugen gemeldet. Beim Eintreffen der Kameraden loderten aus dem leerstehenden Gebäude bereits die Flammen. Dichter Rauch drang ihnen entgegen. Durch ihren schnellen Einsatz konnte ein Übergreifen der Flammen auf andere Häuser verhindert werden. Verletzt wurde niemand. Laut Angaben der Polizeiinspektion Magdeburg liegt der entstandene Gesamtschaden im unteren sechsstelligen Bereich. Ermittler beschlagnahmten den Brandort und führten weitere Untersuchungen zur Brandursache durch. Ein vorsätzliches Legen des Feuers könne bisher nicht ausgeschlossen werden. Hinweise über verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt das Polizeirevier Magdeburg unter Telefon 0391/5463295 entgegen.

Titelfoto: Niklas Treppner/dpa