Hyparschale in Magdeburg: Sanierungskosten steigen immer weiter in die Höhe

Seit Baubeginn 2019 steigen die Gesamtkosten der Sanierung der Hyparschale immer weiter an. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Die Stadt hat dem Stadtrat eine entsprechende Beschlussvorlage zu der DDR-typischen, denkmalgeschützten Mehrzweck-Halle vorgelegt, in der die Kosten für den aktuellen Bauabschnitt noch einmal um 2,1 Millionen Euro steigen.

Insgesamt geht die Stadt nach Angaben eines Sprechers inzwischen von 24,1 Millionen Euro Gesamtkosten aus. Bei Baubeginn 2019 wurden noch rund 17 Millionen Euro veranschlagt.



Die enormen Kostensteigerungen belasteten alle Gewerke, heißt es in dem Antrag. In bestimmten Bereichen müssten wegen Bauverzugs neue Preise verhandelt werden. In der Beschlussvorlage, der der Stadtrat an diesem Donnerstag noch zustimmen muss, wird als Datum der Inbetriebnahme inzwischen der 1. Juli 2024 genannt.

Bislang gingen die Planungen von Ende 2023 aus.