Am Sonntag noch nichts geplant? Das könnt Ihr in Magdeburg erleben!

Magdeburg - Noch einen Plan für den Sonntag? In Magdeburg gibt es wieder allerhand Events für Groß und Klein. TAG24 hat ein paar Tipps, wohin es Euch verschlagen kann.

Herrenkrug - Zum inzwischen 19. Mal treffen sich wieder lauffreudige Sportler zum Magdeburg Marathon. Mit dabei sind ehrgeizige Läufer, die ihre persönliche oder gar die Marathon-Bestzeit laufen wollen. Andere hingegen wollen nur aus Spaß an der Freude dabei sein.

Gelaufen wird unter anderem in den Kategorien Zehn-Kilometer-Lauf, Halbmarathon oder auch Walking. Während am Sonntag der Fokus auf den sportlichen Betätigungen liegt, wird am Tag zuvor die traditionelle Nudelparty stattfinden und das Organisatorische geklärt.

Je nach Art der Teilnahme fallen Startgebühren von 15 Euro bis 65 Euro an. Nachmeldungen sind noch bis zum Sonntag, kurz vor dem Start um 9 Uhr möglich.