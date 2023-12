Ausgehen an Weihnachten: Das gibt es über die Feiertage in Magdeburg zu erleben!

Magdeburg - Weihnachten fällt in diesem Jahr auf ein Wochenende. In Magdeburg gibt es deshalb über die Feiertage wieder allerhand zu erleben. TAG24 hat für Euch ein paar Event-Tipps zusammengefasst.

Altstadt - Im Theater in der Grünen Zitadelle wird am ersten Weihnachtsfeiertag eine weitere Tradition fortgesetzt. Dort heißt es wieder " Weihnachtskonzert mit Enrico Scheffler & Freunden ".

Sudenburg - Nach der Bescherung können am späten Heiligabend Orgelklänge in der St.-Ambrosius-Kirche in der Halberstädter Straße gehört werden. Kerzenlicht sorgt währenddessen in der dunklen Jahreszeit für eine einzigartige Stimmung.

Dorlies Bunge sitzt von 22 Uhr bis 22.45 Uhr an der Orgel und spielt weihnachtliche Musik unter anderem von Johann Sebastian Bach und César Franck.

Der Eintritt ist frei. Am Ausgang kann noch etwas für einen guten Zweck getan werden. Dort werden Spenden für "Brot für die Welt" gesammelt.