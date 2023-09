Magdeburger Literaturwochen verbinden Worte und Klänge

Bei den Magdeburger Literaturwochen gibt es alles spannende rund ums Thema Buch und Musik. (Symbolbild) © 123RF/famveldman

Nach der Eröffnung am Mittwoch im Theater an der Angel stehen bis 14. Oktober zahlreiche Veranstaltungen auf dem Programm. Das Motto der 32. Ausgabe lautet "Ein Lied in allen Dingen".

Dem veranstaltenden Verein Literaturhaus Magdeburg zufolge rücken Klang, Rhythmus, musikalische Sprache und Wortklänge in den Fokus der Festwochen.

Zum Start in die Literaturwochen soll das Stück "Anna Blume oder der Ton macht die Musik" mit den Schauspielern Ines Lacroix und Mathi Engel auf die Bühne kommen.

Auch Schreibworkshops, Konzert- und Familienlesungen und eine Ausstellung sind Teil des Programms. Den Abschluss gestaltet Tocotronic-Frontmann Dirk von Lowtzow, der im Moritzhof zu Gast sein wird.