Stöbern, tanzen, mitsingen: Diese Events steigen am Samstag in Magdeburg

Magdeburg - Um Euch die Langeweile am heutigen Samstag zu vertreiben, hat TAG24 wieder eine Übersicht über alle Veranstaltungen in Magdeburg erstellt. Spoiler - es wird musikalisch!

Messegelände - Am Samstag warten auf dem Nachtflohmarkt wieder unzählige Schätze darauf, gefunden zu werden. Ob Klamotten, Baby- und Kinderspielzeug, Antiquitäten, Sammlerstücke, Bücher, Schallplatten oder vieles mehr, in den Messehallen werdet Ihr fündig. Wer zum Feilschen bereit ist, kann sogar richtige Schnäppchen machen.

Am Abend findet um 19.30 Uhr eine weitere Vorstellung der sehr unterhaltsamen Oper " Die Liebe zu den drei Orangen " statt. Karten gibt es im Vorverkauf und an der Abendkasse ab 16 Euro.

Opernhaus - Auch im Theater Magdeburg erwarten Euch wieder mitreißende Show-Highlights. Um 15 sowie um 16.30 Uhr lädt Ballettdirektor Jörg Mannes ein, um das neueste Tanzstück "Borgia" vorzustellen, was am 17. Februar Premiere feiern wird. Gemeinsam mit den Tänzern erhaschen Besucher erste Einblicke in die neueste Kreation.

GETEC-Arena - Das rührende Disney-Märchen um Simba, Mufasa, Timon, Pumpa und Nala verzaubert seit Jahren die Herzen von Groß und Klein. Nun könnt Ihr die zauberhafte Musik aus dem Film live in Magdeburg erleben. "Der König der Löwen - The Music live in Concert" gastiert nur am Samstag um 20 Uhr in der GETEC-Arena - und es sind noch Restkarten verfügbar!

Tickets gibt es im Vorverkauf und an der Abendkasse ab etwa 40 Euro.