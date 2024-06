Achtung, Magdeburger Autofahrer! Diese drei Baustellen stehen bevor

Magdeburg - Die Landeshauptstadt kündigte für die kommende Woche zusätzliche Baustellen im Stadtgebiet an. Zwar wird auch eine aufgehoben, drei Neue kommen aber dazu.

In Magdeburg beginnen in der kommenden Woche neue Baustellen. (Symbolbild) © 123rf/ygrek

Am gestrigen Freitag wurde die Einbahnstraßenregelung in der Salzmannstraße (Sudenburg) aufgehoben. Somit kann auf Höhe des Lemsdorfer Weges wieder in beide Richtungen gefahren werden, teilte die Stadt Magdeburg mit.

Eine längere Baustelle beginnt am 6. Juni im Wohngebiet Westernplan. Da Fernwärmeleitungen in der Albert-Vater-Straße (Stadtfeld Ost) verlegt werden müssen, sind bis etwa 16. August Straßensperrungen vonnöten.

Vom 5. bis 7. Juni muss die Julia-Bremer-Straße (Altstadt) in Höhe des Breiten Weges voll gesperrt werden, da dort ein Kran abgebaut wird.

Abschließend wird vom 3. Juni bis einschließlich 26. Juli die Wilhelm-Kobelt-Straße (Stadtfeld Ost) zwischen Liebknechtstraße und Lessingstraße voll gesperrt. Grund dafür sind Kran- und Leitungsarbeiten der SWM.