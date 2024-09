Deutsche Bahn versteigert Fahrräder am Hauptbahnhof Magdeburg

Magdeburg - Am heutigen Dienstag versteigert die Deutsche Bahn am Magdeburger Hauptbahnhof diverse Fahrräder, die von Reisenden vergessen wurden.

Die Fahrräder sind alle in einem unterschiedlichen Zustand. (Symbolbild) © tapiomakinen/123RF

Wer sich ein Zweirad zulegen will, ist um 15 Uhr am Konrad-Adenauer-Platz gut aufgehoben.

Auf der Fläche hinter dem Hauptbahnhof werden von den Mitarbeitenden des Bahnhofsmanagements rund 30 Fahrräder meistbietend versteigert.

Diese wurden in den vergangenen Monaten an Bahnhöfen oder in Zügen vergessen und nicht abgeholt.