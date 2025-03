Diskussionen um Fortsetzung des Magdeburger Weihnachtsmarktes beginnen

Magdeburg - Drei Monate nach dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt wird in der Landeshauptstadt über eine Fortsetzung des Weihnachtsmarktes in diesem Jahr diskutiert.

Im Dezember fuhr ein Mann mit einem Auto in die Menschenmenge auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt. (Archivbild) © Matthias Bein/dpa

Es sei klar, dass der 20. Dezember per se als Gedenktag ausgenommen werde, sagte Oberbürgermeisterin Simone Borris (62, parteilos) in einer Sitzung des Sonderausschusses im Magdeburger Stadtrat.

Der Stadtrat soll kommende Woche Freitag darüber entscheiden, ob der Weihnachtsmarkt in diesem Jahr erneut am bisherigen Platz auf dem Alten Markt stattfinden soll oder an einer anderen Stelle, wie etwa dem Domplatz.