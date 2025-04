Eine der besten Europas: Magdeburger Bildungsstätte ausgezeichnet

EJBM-Leiter Christian Scharf (r.) nahm am heutigen Freitag das Quality Label vom Europarat entgegen. © Hannes Marquardt

Die Organisation in der Ottostadt hat am heutigen Freitag das "Quality Label for Youth Centres" bekommen, wie der Europarat in einer Pressemeldung mitteilte.

Damit ist die erste Anlaufstelle für Internationale Jugendarbeit in Sachsen-Anhalt nun eine von 15 Einrichtungen europaweit mit diesem Label.

Neben dem wannseeFORUM in Berlin ist die EJBM zudem die zweite Einrichtung in Deutschland, die auf diese Weise ausgezeichnet wurde.

Das 2008 gegründete Label ehrt Jugendzentren, die sich für Demokratiebildung, Menschenrechte und internationale Kooperation im Jugendbereich engagieren.

"Das Qualitätssiegel ist nicht nur eine große Ehre für uns, es markiert auch Magdeburg als weltoffene und innovative Stadt in der Mitte Europas", so Christian Scharf, Leiter der EJBM, als die Auszeichnung verkündet wurde.

Die EJBM bietet viele Angebote: Minderjährige, Fachkräfte, Schulen und Bildungseinrichtungen können sich in der zugehörigen Villa Böckelmann in Ottersleben weiterbilden.