Gleisreparatur an der Magdeburger Klosterwuhne: Autos und Nachtbus N7 werden umgeleitet

Magdeburg - Aufgrund von Gleisbauarbeiten wird die Nachtbuslinie N7 etwa die nächsten zwei Wochen umgeleitet. An der Klosterwuhne in Magdeburg sind Schienen gebrochen.

Die Nachtbuslinie N7 wird die Haltestellen Klosterwuhne und Neustädter Platz zwei Wochen lang nicht anfahren. © Stefan Deutsch/Magdeburger Verkehrsbetriebe

An der Haltestelle Klosterwuhne in Richtung Ebendorfer Chaussee müssen die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) neue Schienen einbauen, wie sie am heutigen Mittwoch mitteilten.

Die Straßenbahnlinien 1 und 9 können während der Bauarbeiten trotzdem fahren.

Für Autos wird die Zufahrt zur Barleber Straße allerdings gesperrt, diese werden dann über den Magdeburger Ring zur Abfahrt Ziolkowskistraße umgeleitet.

Der Nachtbus N7 muss insofern auch eine andere Strecke fahren. Die Buslinie hält nicht länger an den Haltestellen Klosterwuhne und Neustädter Platz.

Stattdessen wird in der Ziolkowoskistraße bei der Barleber Straße eine Ersatzhaltestelle eingerichtet.