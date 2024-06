Magdeburg, die Baustellen-Stadt: Sieben neue Sperrungen stehen bevor!

Magdeburg - Auch in den Sommermonaten nehmen schier unendliche Umleitungen und Sperrungen keine Auszeit in der Elbestadt. Magdeburg kündigte für die kommenden Wochen gleich sieben neue Baustellen an.

In Magdeburg beginnen bald neue Baustellen. (Symbolbild) © 123rf/ygrek

Sowohl die Sperrung in der Rogätzer Straße (Alte Neustadt) als auch die Baustelle in der Halberstädter Straße (Sudenburg) konnten in den letzten Tagen beendet werden. Dort ist jetzt wieder alles frei.

Dafür beginnen in den kommenden Tagen aber anderswo neue Sperrungen. So wird am morgigen Samstag die Peter-Paul-Straße (Alte Neustadt) zwischen Rogätzer Straße und Theodor-Kozlowski-Straße vollgesperrt, da dort die SWM Arbeiten an Schachtdeckeln vornehmen muss.

Vom 24. bis 28. Juni wird die Helmstedter Chaussee (Alt Olvenstedt) dicht gemacht, auch hier sind die SWM am Werk. Dafür wird dann ab 1. Juli bis voraussichtlich 2. August die Fahrbahn in Richtung Westen gesperrt und die entgegengesetzte Richtung als Einbahnstraße eingerichtet.

In der Georg-Heidler-Straße (Brückfeld) verrichten die städtischen Werke vom 24. Juni bis 5. Juli Anschlussarbeiten. Dafür wird der Verkehr einspurig.