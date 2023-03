Für 50 Millionen Euro: Magdeburg soll deutsches Schwimmzentrum werden

Magdeburg - Alle deutschen Elite-Schwimmer sollen in Magdeburg einen zentralen Anlaufpunkt bekommen. Stellt sich auch der DSV hinter das Projekt, sollte es bis 2028 Realität werden.

Aktuell müssen sich Athleten in Magdeburg eine Schwimmhalle mit der Öffentlichkeit teilen. (Symbolbild) © Uwe Zucchi/dpa

Mit einem Investment von 50 Millionen Euro soll in Magdeburg das erste Schwimmzentrum für Deutschland entstehen. Das Projekt für alle Kaderathleten des Deutschen Schwimm-Verbandes (DSV) soll bis 2028 fertiggestellt werden und erstmals allen Leistungssportlern einen zentralen Anlaufpunkt für Lehrgänge und Trainingslager bieten.

Die Kosten sollen nach dpa-Informationen zu circa 90 Prozent vom Bund getragen werden. Der Landtag von Sachsen-Anhalt stimmte dem Vorhaben am Donnerstagabend einstimmig zu.

"In Magdeburg haben wir dieselben Herausforderungen wie an anderen Bundesstützpunkten auch. Die Athleten müssen sich die Schwimmhallen mit der Öffentlichkeit teilen und haben damit keine optimalen Trainingsbedingungen", sagte Sachsen-Anhalts für den Sport zuständige Innenministerin Tamara Zieschang (52, CDU) der Deutschen Presse-Agentur. "Es entsteht ein echter Mehrwert für den Schwimmsport in Deutschland."

Dem Bundesinnenministerium (BMI) wurde das Projekt bereits im vergangenen Herbst vorgestellt, kürzlich gab es dazu eine weitere Zusammenkunft.