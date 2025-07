Diesen Sonntag noch nichts geplant? Hier könnt ihr was erleben

Magdeburg - Die Hitze hat sich pünktlich zum Wochenende (etwas) gelegt und macht Bahn frei für bestes Event -Wetter. Aber was gibt es in Magdeburg zu tun? TAG24 verschafft Euch den Überblick.

Café Treibgut - Ihr habt Lust auf spannende Blockbuster, witziges Familienkino und das komplett gratis? Dann kommt am Sonntag zum TAG24-Sommerkino! Im Café Treibgut genau an der Elbe warten neben Snacks und kühlen Drinks folgende Film-Highlights auf Euch: Um 16 Uhr "Happy Family 2" und Sonntag um 19.30 Uhr "Déjà Vu - Wettlauf gegen die Zeit".

Elbauenpark - Am Wochenende mit den Kleinen in den Park? Der Elbauenpark hat wieder ein spannendes Sommerferienprogramm in petto. Von 10 bis 18 Uhr gibt es auf dem Kleinen Cracauer Anger Hüpf-Spaß für Groß und Klein mit unterschiedlichen Hüpfburgen, einem Bungee-Trampolin, Go-Karts und vielem mehr. Abgesehen davon hat der Elbauenpark bei schönem Wetter viel zu bieten.

Der Eintritt für den Ferienspaß kostet fünf Euro.