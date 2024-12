Schluss im Glacis Park! Beliebtes Magdeburger Festival wird nicht wiederholt

Magdeburg - Viele haben es befürchtet, nun steht es fest: Das Glacis Open Air in Magdeburg findet nicht noch einmal statt. Die ehemaligen Veranstalter nennen zahlreiche Gründe.

Die Gründe seien verschieden. Nach dem großen Besucheraufkommen in 2023 mit über 12.000 Zuhörern an einem Tag seien die Sicherheitsbedenken zu groß gewesen, hieß es.

In 2024 war das Festival bereits abgesagt worden - viele sorgten sich, ob das Event noch einmal stattfinden würde.

Sponsoren und Zuschüsse haben in den letzten Jahren den Großteil des Budgets zwar gedeckt. Schlussendlich käme es aber auf das Wetter an, wie viele Menschen teilnehmen und mit wie vielen Gastro-Einnahmen zu rechnen sei.

Da es sich um ein ehrenamtliches Event handelte, war der Eintritt zum Festival stets kostenfrei gewesen und man habe lediglich mit einer Hutkasse Gelder gesammelt.

Ein weiterer Grund sei das Engagement: Das Veranstaltungsteam arbeitet ehrenamtlich und konnte die große Last der Organisation nicht länger stemmen.

"Diese Verantwortung [...] kann eine Belastung sein. Fristen, Fehler und Frust gehören dazu, nagen an der Motivation, und nach einem Jahr Planung ist es normal, dass nicht alle an Bord bleiben mögen", heißt es in der Mitteilung abschließend.