Waldspaziergang mit Sinn: So kann Achtsamkeit Krebserkrankten helfen

Stefanie Röhrich (l.) und Theresia Wapenhans leiten das Gruppenangebot "Achtsam der Natur begegnen". © Isabelle Wiermann/TAG24

Die Natur gestaltet sich ständig neu. "Wenn ich mich also bewege und verändere, was kann sich ergeben?", fragt Theresia Wapenhans von der Sachsen-Anhaltischen Krebsgesellschaft.

Zusammen mit Kollegin Stefanie Röhrich veranstaltet sie seit April dieses Jahres monatlich Spaziergänge durch den Rotehorn-Park für Krebserkrankte und Angehörige. Damit bieten die beiden Magdeburgerinnen ein bisher einzigartiges Angebot in der Ottostadt an.

Es geht darum, zu entschleunigen und im Hier und Jetzt anzukommen. Die Natur mit allen Sinnen zu erleben und alles, was dabei hochkommt, ohne Bewertung zuzulassen.

Leichter gesagt als getan: Wie auch beispielsweise der Anfang einer Chemotherapie sehr angsteinflößend sein kann, ist das Auseinandersetzen mit dem eigenen Körper erstmal ungewohnt.

"Achtsamkeit ist der Raum zwischen Reiz und Reaktion", so die hauptberufliche psychologische Beraterin. Es geht darum, den täglichen Autopiloten abzuschalten - sodass man beispielsweise nicht mehr durch die Stadt fährt, ohne etwas vom Weg mitzukriegen.

Viele Spaziergänger sind schon von Anfang an in der offenen Gruppe dabei. Anfängliche Skepsis wird bei vielen im Laufe der Zeit mit Erstaunen ersetzt, so Wapenhans.

Besonders schön sei es außerdem, mit anzusehen, wie die Teilnehmer Vertrauen und Freundschaften miteinander aufbauen.