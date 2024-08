Zwischen Gewalt und bunter Vielfalt: Das ist alles auf dem CSD in Magdeburg passiert

Magdeburg - Rund 2600 Menschen sind am gestrigen Samstag bei der Demonstration zum Christopher Street Day (CSD) für queere Rechte in Magdeburg mitgelaufen. Ein Rückblick.

Eine der größten Forderungen in diesem Jahr ist, das Grundgesetz anzupassen, um Diskriminierung aufgrund von sexueller oder geschlechtlicher Identität zu verbieten. © Isabelle Wiermann/TAG24

Der Klassiker "Zombie" von The Cranberries hallte als Techno-Remix durch die Magdeburger Innenstadt, dazu wurde mitgesungen. Überall schwangen bunte Flaggen durch die Luft. Natürlich durften auch Seifenblasen- und Nebelmaschine nicht fehlen.

Der Aufstand in der New Yorker Bar "Stonewall Inn" in der Christopher Street vor 55 Jahren wirkt noch immer nach: Der erste große Protest von Menschen mit diversen sexuellen und geschlechtlichen Orientierungen wird jedes Jahr aufs neue gefeiert - auch heute noch verbunden mit Forderungen nach mehr Gleichberechtigung.

Bei der Eröffnung um 12 Uhr am Alten Markt sprachen verschiedene Politiker auf der Bühne darüber, wie diese Forderungen aussehen. Angefangen mit dem Vorlesen von Hass-Zitaten aus sozialen Medien wurde das größte Thema schnell klar: Der Anstieg von Hassverbrechen gegen queere Menschen, verbunden mit dem Rechtsruck in Deutschland.

Thomas Gürke von der FDP präsentierte eine Theorie darüber, woher dieser Hass kommt: Der CSD stehe für gelebte Freiheit und eigene Lebensweisen.

Von diesen Konzepten fühlen sich konservative Rechte bedroht, so Gürke.