Sperrungen und veränderte Fahrpläne: Magdeburger Baustellen im Oktober

Magdeburg - Diesen Monat wird es in Magdeburg durch Baustellen einige Änderungen im Verkehr geben. Eine Übersicht.

Bauarbeiten in Magdeburg betreffen oft nicht nur den Autoverkehr, sondern auch die Straßenbahnen. © Stefan Deutsch/MVB

Fangen wir mit guten Nachrichten an: Die Sternstraße in Richtung Schönebecker Straße wird am heutigen Freitag wieder für den Autoverkehr freigegeben!

Auch die Sperrung in der Nachtweide und die Einbahnstraßenregelung in der Carl-Miller-Straße werden aufgehoben, so die Landeshauptstadt Magdeburg.

Neue Einschränkungen gibt es dann ab dem morgigen Samstag: Wegen Kranarbeiten in der Arndtstraße wird diese Samstag und Sonntag abschnittsweise gesperrt.

Eine Umleitung soll ausgeschildert werden.

Die Buslinien 52 und N5 der Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) fahren in der Zeit anders: Sie werden über eine Ersatzhaltestelle in der Annastraße umgeleitet, wie die MVB mitteilten.

Die Bauarbeiten in der Arndtstraße werden nächstes Wochenende, am 19. und 20. Oktober, weitergeführt. Entsprechend gilt auch dann wieder der veränderte Fahrplan und die Umleitung.

Ab dem kommenden Montag wird es bis zum Freitag außerdem Teilsperrungen auf der Bundesstraße 1 am Askanischen Platz geben. Dort führt die MVB Bauarbeiten durch.