Zeitumstellung: Das ändert sich am Wochenende bei Straßenbahnen in Magdeburg
Magdeburg - In der Nacht von Samstag auf Sonntag werden die Uhren umgestellt - das beeinflusst auch den öffentlichen Nahverkehr in Magdeburg.
Die Nachtlinien Linien N1 bis N9 fahren wie gewohnt, teilten die Magdeburger Verkehrsbetriebe mit.
Allerdings findet in der zusätzlichen Stunde um 3 Uhr, wenn die Uhren auf 2 Uhr umgestellt werden, kein weiteres Anschlusstreffen am Alten Markt statt.
Der nächste Anschluss ist dann um 3.15 Uhr.
Am Sonntag werden außerdem die Fahrdrähte der Straßenbahn in der Warschauer Straße inspiziert.
Die Linie 5 fährt deshalb zwischen 8 und 14 Uhr zwischen den Haltestellen Raiffeisenstraße und Hasselbachplatz nicht über den S-Bahnhof Buckau, sondern über die Haltestellen Am Fuchsberg und Leipziger Straße/Halberstädter Straße.
Die Haltestellen Dodendorfer Straße, S-Bahnhof Buckau / Puppentheater, Benediktinerstraße/Gesellschaftshaus, AMO/Steubenalle und Planckstraße werden deshalb nicht angefahren.
Zwischen Südring (Ersatzhalt in der Wiener Straße) und Benediktinerstraße/Gesellschaftshaus pendelt als Ersatz die Buslinie 45.
Titelfoto: Isabelle Wiermann/TAG24