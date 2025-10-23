Zeitumstellung: Das ändert sich am Wochenende bei Straßenbahnen in Magdeburg

Magdeburg - In der Nacht von Samstag auf Sonntag werden die Uhren umgestellt - das beeinflusst auch den öffentlichen Nahverkehr in Magdeburg .

Die Nachtlinien der N-Reihe stehen um 3 Uhr morgens eine Stunde still. © Isabelle Wiermann/TAG24

Die Nachtlinien Linien N1 bis N9 fahren wie gewohnt, teilten die Magdeburger Verkehrsbetriebe mit.

Allerdings findet in der zusätzlichen Stunde um 3 Uhr, wenn die Uhren auf 2 Uhr umgestellt werden, kein weiteres Anschlusstreffen am Alten Markt statt.

Der nächste Anschluss ist dann um 3.15 Uhr.

Am Sonntag werden außerdem die Fahrdrähte der Straßenbahn in der Warschauer Straße inspiziert.

Die Linie 5 fährt deshalb zwischen 8 und 14 Uhr zwischen den Haltestellen Raiffeisenstraße und Hasselbachplatz nicht über den S-Bahnhof Buckau, sondern über die Haltestellen Am Fuchsberg und Leipziger Straße/Halberstädter Straße.

Die Haltestellen Dodendorfer Straße, S-Bahnhof Buckau / Puppentheater, Benediktinerstraße/Gesellschaftshaus, AMO/Steubenalle und Planckstraße werden deshalb nicht angefahren.