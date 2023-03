Magdeburger Warnstreiks bekommen Unterstützung: Fridays for Future schließt sich an

Magdeburg - Auch in Magdeburg wird der bundesweite Warnstreik in den kommenden Tagen wesentlichen Einfluss haben. Jetzt schließt sich auch eine Klimaschutz-Bewegung an.

Fridays For Future und ver.di werden gemeinsam am Montag in Magdeburg für bessere Arbeitsbedingungen und die Verkehrswende kämpfen. (Archivbild) © Roberto Pfeil/dpa

Wenn am kommenden Montag in über 20 deutschen Städten, darunter auch in Magdeburg, gestreikt wird, laufen ebenfalls Anhänger der Organisation Fridays For Future mit.

Sie wollen die Streikenden beim Kampf um bessere Löhne und Arbeitsbedingungen unterstützen sowie für eine Verkehrswende kämpfen. Das teilte die Magdeburger Ortsgruppierung auf Twitter mit.

"Unsere gemeinsamen Streiks am 3. März waren erst der Auftakt. Wir stehen weiterhin an der Seite der Beschäftigten bei Bus und Bahn und unterstützen ihre Forderungen nach besseren Löhnen und Arbeitsbedingungen. Deshalb rufen wir alle dazu auf, Verständnis für die Streiks zu haben und die Beschäftigten ebenfalls zu unterstützen", zitiert die Deutsche Presse-Agentur eine Sprecherin.