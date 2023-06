Unwetter-Nacht in Sachsen-Anhalt: Hausbrand, Sperrungen und geflutete Keller

Magdeburg - Umgestürzte Bäume und vollgelaufene Keller haben Polizei und Feuerwehr in der Nacht zu Freitag in Sachsen-Anhalt auf Trab gehalten.

In Sachsen-Anhalt kam es zu Starkregen und heftigen Gewittern. (Archivbild) © DPA

Menschen wurden nicht verletzt, wie mehrere Sprecher der Polizei in Sachsen-Anhalt am Freitag berichteten.

In Havelberg (Landkreis Stendal) schlug ein Blitz in ein Haus ein und setzte den Dachstuhl in Brand, wie die Polizei Stendal mitteilte. Der Schaden beträgt rund 50.000 Euro. Die Polizei sicherte außerdem einen Baum ab, der auf die Bundesstraße 1 gefallen war.

In Magdeburg gab es für die Polizei etwa 20 Einsätze. Die Autobahn 36 war von 19 bis 3 Uhr morgens gesperrt, weil Wasser zu hoch auf der Straße stand.

In Dessau-Roßlau war die Feuerwehr zwischenzeitlich nicht mehr zu erreichen wegen zahlreicher Anrufe. Auch hier stürzten Bäume um und liefen Keller voll.