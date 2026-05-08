Ärzte in Sachsen-Anhalt äußern scharfe Kritik gegen AfD-Pläne

Magdeburg – Ärztevertreter in Sachsen-Anhalt haben sich für die Zuwanderung von ausländischen Fachkräften ausgesprochen und sich damit gegen die Pläne der AfD gestellt.

Laut der Ärztekammer wäre im ländlichen Raum eine flächendeckende Versorgung ohne ausländische medizinische Fachkräfte nicht mehr sicherzustellen. (Symbolbild) © Oliver Dietze/dpa

"In vielen Regionen des Landes – insbesondere auch im ländlichen Raum – wäre eine flächendeckende Versorgung ohne ausländische Kolleginnen und Kollegen nicht mehr sicherzustellen", teilten die Ärztekammer und die Kassenärztliche Vereinigung mit.

Man nehme Aussagen, die sich gegen eine Tätigkeit ausländischer Fachkräfte richteten, "mit großer Sorge zur Kenntnis", hieß es. Die medizinische Versorgung dürfe nicht durch restriktive oder abschreckende Maßnahmen gefährdet werden.

In ihrem Wahlprogramm hat die AfD angekündigt, eine aus ihrer Sicht herrschende "Willkommenspropaganda" beenden zu wollen.

"Die Anwerbung kulturfremder Fachkräfte zur Lösung von Engpässen auf dem Arbeitsmarkt führt zu unerwünschten Folgeproblemen", heißt es dort. Die Menschen würden häufig kein ausreichendes Deutsch sprechen.

"Ihre Ausbildung entspricht oftmals nicht den deutschen Standards. In Branchen wie dem Gesundheits- und Pflegesektor wird dadurch das Wohl der Patienten gefährdet."