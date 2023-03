Wurde langsam auch Zeit: Erste Studierende bekommen Energiepreis-Pauschale

Sachsen-Anhalts Digitalministerin Lydia Hüskens (58, FDP) bewilligte nun die Energiepreispauschale für Studenten und Fachschüler. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

In Sachsen-Anhalt seien etwas mehr als 5000 Antragsteller an der Pilotphase beteiligt, teilte das Ministerium für Infrastruktur und Digitales am Freitag in Magdeburg mit. Mit der Auszahlung der ersten Pauschalen sei der Testlauf abgeschlossen.

Dem Regelbetrieb der Auszahlungsplattform ab dem 15. März stehe nichts im Weg, hieß es. Insgesamt werden laut der Landesregierung knapp 55.000 Studierende sowie mehrere Tausend Fachschüler von der Einmalzahlung profitieren.

Eine Testphase der entsprechenden Antragsplattform im Internet mit Hochschulen und Fachschulen in mehreren Bundesländern ist den Angaben zufolge erfolgreich verlaufen.

"Die Testphase ist technisch geglückt", sagte Sachsen-Anhalts Digitalministerin Lydia Hüskens (58, FDP).

Etwa 12.800 Antragsteller hätten ihre Bewilligungsbescheide erhalten. Der Bund werde die Energiepreispauschale nun anweisen.