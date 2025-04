28.04.2025 15:43 Bei Rot über die Kreuzung: Autofahrer stirbt nach Unfall im Krankenhaus

In Magdeburg kam es am Sonntag an der Kreuzung Salbker Chaussee/Ottersleber Chaussee zu einem Unfall. Ein Autofahrer verstarb später im Krankenhaus.

Von Robert Lilge

Magdeburg - Am Sonntag ist in Magdeburg ein Mann aufgrund seiner Verletzungen durch einen Verkehrsunfall verstorben. Das Überfahren einer roten Ampel hatte für einen Autofahrer (†84) in Magdeburg fatale Folgen. (Symbolbild) © Bildmontage: Monika Skolimowska/dpa, Hauke-Christian Dittrich/dpa Wie das Polizeirevier Magdeburg berichtete, näherte sich der 84-jährige Autofahrer gegen 14.30 Uhr der Einmündung Salbker Chaussee/Ottersleber Chaussee. Ersten Ermittlungen zufolge sei er dabei über eine rote Ampel gefahren. Zur selben Zeit kam eine 56 Jahre alte Frau mit ihrem Auto von der Seite in die Kreuzung gefahren. Beide Wagen krachten daraufhin zusammen. Magdeburg Unfall Kollision mit Stromkasten endet für Senioren in Magdeburg tödlich Der Mann und die Frau wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Ein Rettungsdienst brachte sie kurz darauf zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Dort sei der 84-Jährige noch am Abend aufgrund seiner Verletzungen verstorben, teilte ein Polizeisprecher mit. Weil beide Autos stark beschädigt waren, kam es an der Kreuzung zu längeren Einschränkungen aufgrund von Aufräum- und Bergungsarbeiten. Die Polizei hat weitere Ermittlungen aufgenommen.

