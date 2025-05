26.05.2025 15:28 Crash an Kreuzung: Drei Personen landen im Krankenhaus

In Magdeburg-Sudenburg kam es zu einem Unfall an einer Kreuzung. Drei Personen wurden dabei verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden.

Von Robert Lilge

Magdeburg - Nach einem Unfall auf einer Kreuzung im Magdeburger Stadtteil Sudenburg sind drei Menschen in ein Krankenhaus gebracht worden. Alles in Kürze Unfall an Kreuzung in Magdeburg: Drei verletzt

58-Jähriger missachtet Vorfahrtsregeln

Zwei Kinder im Alter von 9 und 14 Jahren verletzt

Beide Autos stark beschädigt und abgeschleppt

Drei Personen mussten nach dem Unfall in ein Krankenhaus gebracht werden. (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa Als am vergangenen Freitag gegen 11 Uhr ein 58-Jähriger vom Kroatenweg auf die Halberstädter Straße fahren wollte, missachtete er die Vorfahrtsregeln. Wie das Polizeirevier Magdeburg am heutigen Montag berichtete, konnte ein vorfahrtsberechtigter 78-Jähriger nicht mehr rechtzeitig bremsen und krachte mit seinem Wagen in ihn hinein. Der 58-Jährige und seine beiden 9 und 14 Jahre alten Insassen wurden dabei verletzt. Ein Rettungsdienst brachte alle drei zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Beide Autos waren so sehr demoliert, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der entstandene Schaden wird auf eine mittlere fünfstellige Summe geschätzt. Während der Unfall- und Aufräumarbeiten kam es im Bereich Halberstädter Straße/Kroatenweg zu Verkehrseinschränkungen.

Titelfoto: Jens Büttner/dpa